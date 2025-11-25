В Челябинске присвоили названия двум улицам и двум скверам. Новые объекты появились в Ленинском, Советском и Центральном районах, сообщили в пресс-службе гордумы.
В Ленинском районе безымянная улица, которая соединяет Днепровскую и Рыбинскую, теперь носит имя маршала Бориса Шапошникова. В Советском районе проезд от улицы Блюхера до жилого комплекса «Слава» получил название «улица Героев Спецназа».
Сквер на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского в Центральном районе (напротив дома № 86) теперь носит имя скульптора Виталия Бесчастнова.
Еще один сквер, расположенный на пересечении улиц Воровского и Тимирязева в Советском районе, назван в честь выдающегося российского адвоката Федора Плевако. Его имя стало символом ораторского искусства и юридической принципиальности.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что идею дать скверу имя великого адвоката озвучили на торжественном открытии памятника Плевако.