Две новые карантинные зоны по уссурийскому полиграфу установлены в Челябинской области

Общая площадь режимных зон превышает 60 тысяч гектаров

В двух нацпарках Челябинской области, «Таганае» и «Зигальге», установлены новые карантинные зоны по уссурийскому полиграфу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

Вредитель был обнаружен при проведении ежегодного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории региона. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований.

Площадь зоны на Таганае (Златоуст) составляет 16,2 тысячи гектаров (10,8 тысячи — площадь очага, 5,4 тысячи — площадь буферной зоны). На территории нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском округе общая площадь карантинной зоны — 43,9 тысячи га (37,8 и 9 тысяч гектаров очаг и буферная зона соответственно).

Напомним, в период действия карантинного фитосанитарного режима из зоны запрещен вывоз посадочного материала и срезанных ветвей растений-хозяев (пихта, ель), в том числе новогодних деревьев.

Владельцы лесных угодий обязаны произвести вырубку и уничтожение заселенных растений-хозяев.

Добавим, ранее в регионе были установлены восемь карантинных зон по этому вредителю леса: в Нязепетровском округе, по две — в Златоусте и Кусе, три зоны — на территории Миасского городского округа.

Ранее ИА «Первое областное» со ссылкой на ученых сообщало, что уссурийский полиграф мог попасть на территорию Южного Урала по железной дороге вместе с лесопродукцией из Сибири.