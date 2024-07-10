Две крупные свалки ликвидировали в Челябинске

До конца месяца от мусора очистят еще две территории

В Челябинске завершили ликвидацию двух крупных свалок, состоящих из строительного и бытового мусора. Отходы вывезли с территории вблизи Новосмолинского карьера и с карьера Песчаный, сообщили в пресс-службе администрации города.

В общей сложности с двух карьеров вывезли 3300 тонн мусора.

«До конца июля будут ликвидированы еще две крупные свалки — по улице Северный Луч и в поселке Новосинеглазово вдоль объездной дороги по улице Чапаева. Предполагаемый объем мусора на этих территориях — более тысячи тонн»,— уточнили в мэрии.

Крупные свалки ликвидируют и в других городах Челябинской области. Всего в 2024 году планируют расчистить от мусора более 100 территорий в 15 муниципалитетах.