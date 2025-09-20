Две красотки из Челябинска поборются за титул «Мисс Россия — 2025»

Девушки вошли в число 50 финалисток

Красавицы из Челябинска Полина Лавренюк и Полина Большухина вошли в число 50 финалисток конкурса «Мисс Россия — 2025». Сейчас девушки активно готовятся к финалу, который состоится 4 октября на сцене московского концертного зала Barvikha Luxury Village, передает ИА «Первое областное».

Полине Лавренюк 20 лет. Она учится на третьем курсе философского факультета МГУ. Пока что главные приоритеты в ее жизни — это учеба и спорт.

«Почти все свободное время посвящаю учебе и спорту. В спорте люблю групповые тренировки. А еще у меня большая семья, так что скучать не приходится»,— поделилась Полина Лавренюк с журналистом ИА «Первое областное».

На конкурс девушку звали, как только ей исполнилось 18 лет. Но лишь два года спустя она поняла, что готова к этому опыту — волнительному и вдохновляющему.

«Каждый день на конкурсе приносит что-то новое: знакомства, впечатления. Я постоянно чем-то занята, все расписано по часам. С нетерпением жду финала и стараюсь впитывать в себя максимум опыта. Уже чувствую, что становлюсь лучшей версией себя»,— призналась красавица.

По словам Полины, несмотря на соперничество, обстановка на конкурсе теплая и мотивирующая:

«Очень чувствуется поддержка со стороны девушек. Мы много общаемся, делимся опытом и помогаем друг другу».

Вторая красавица — Полина Большухина. Брюнетке 19 лет, она успевает все и сразу: получает высшее образование в вузе, работает в одной из крупных страховых компаний, участвует в различных показах и снимается для брендов — моделингом она занимается уже давно. Заявку на участие в конкурсе Полина подала сразу же после поступления в вуз. А когда узнала о том, что стала одной из финалисток, сразу же начала паковать чемоданы для поездки в Москву.

Как и у остальных участниц, день Полины Большухиной расписан по минутам: ранний подъем, дефиле, другие мероприятия по подготовке к финалу.

«Максимально приятные ощущения по вечерам, чувство полного удовольствия от прожитого дня»,— делится красавица на своих страницах в соцсетях.

Конечно же, каждая из девушек мечтает победить. Но обе отмечают, что полученный опыт — не менее важен.

В этом году на конкурс поступило почти 90 тысяч заявок от красавиц со всей страны. В финал прошли 50 девушек, которые покорили жюри не только своей красотой, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве или профессиональной деятельности.