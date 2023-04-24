Две короткие рабочие недели ожидают жителей Челябинской области в мае

Рассказываем, как будем отдыхать в связи с праздниками

В мае жителей Челябинской области ждут сразу две короткие рабочие недели в связи с празднованием Первомая и Дня Победы. В Минтруда РФ напомнили, как отдыхают в связи с праздниками.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая»,— рассказали в ведомстве.

На 9 Мая отдыхать южноуральцы будут четыре дня подряд: с 6 мая, субботы, по 9 мая включительно. Рабочая неделя начнется в среду, 10 мая, и завершится в пятницу, 12 мая.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на понедельник, поэтому отдыхать южноуральцы будут с субботы по понедельник.

Более подробно о праздниках и выходных днях в этом году читайте в нашем материале.