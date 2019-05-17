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/ Две челябинки попали в топ-100 самых сексуальных девушек России

Две челябинки попали в топ-100 самых сексуальных девушек России

Теперь им предстоит кастинг и фотосессия в Москве.
сегодня в 11:54
  |  Общество

Две жительницы Челябинска — Инна Хазова и Мария Лепеть — стали финалистками народного голосования Miss Maxim, которое проводит одноименный журнал. Девушки попали в список 100 самых сексуальных, по версии читателей издания.

На первом этапе читатели Maxim сравнивали пары девушек и определяли победителей. По итогу Мария Лепеть заняла 44 место, одержав победу в 60% голосований, тогда как Инна Хазова расположилась на 77-м месте с 57% побед.

24-летняя Инна Хазова закончила Южноуральский государственный университет по специальности педиатрия, а сейчас учится в ординатуре на хирурга. Кроме учебы и участия в фотосессиях, девушка также ведет блог о косметике в «Инстаграме» и пишет стихи и рассказы.

А для Марии Лепеть это не первый подобный конкурс. Ранее девушка уже участвовала в фотосессиях для другого мужского журнала — Playboy.

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Теперь Инне и Марии предстоит пройти фотокастинг перед попаданием в финал соревнования. Как говорят организаторы конкурса, это необходимо для определения «реальности» участниц.

По результатам фотокастинга мы поймем, во-первых, что на фото действительно она, а не рисунок прямиком из фотошопа, а во-вторых, выберем 10 финалисток. Они станут главными претендентками на победу и уже точно попадут на страницы сентябрьского номера MAXIM. Кстати, если участнице не хватило до попадания в сотню совсем чуточку, то это не повод расстраиваться! К сожалению, часто бывает так, что кто-то из сотни по разным причинам не может приехать к нам на кастинг. Поэтому мы сформируем «запас» из девушек, которые заняли места со 101 по 150 — и обязательно свяжемся с ними, если нам будет кого-то не хватать до полной сотни. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса Miss Maxim 2019.

Финал конкурса состоится 16 июля. Именно там из десяти участниц выберут победительницу, которая получит корону, подарки от спонсоров и станет героиней сентябрьского номера журнала. Остальные участницы также получат спонсорские призы и фотографию на страницах журнала.

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