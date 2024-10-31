Две индустриальные экскурсии из Магнитогорска признаны лучшими в России

У одного маршрута — первая премия, у другого — Гран‑при

Индустриальный маршрут «Первые в Магнитке» стал обладателем Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2024» в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма». Победителя конкурса, на который поступило более 450 заявок, объявили в Уфе в ходе IV Международного форума по этнотуризму, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект ММК, компании «Ситно» и администрации Магнитогорска — четырехчасовой экскурсионный маршрут по знаковым местам города и обоих предприятий. Он был запущен в ноябре 2023 года и пользуется большим спросом как у самих жителей, так и гостей города; по нему проехали уже более тысячи посетителей. Организаторы надеются, что к этому проекту подключатся и другие магнитогорские предприятия и маршрут превратится в полноценный тур выходного дня.

Еще один магнитогорский проект — маршрут ММК «Открытая металлургия» удостоен диплома первой степени в номинации «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья». Туров для маломобильных посетителей в России очень мало, и их наличие является показателем высокого уровня развития промышленного туризма в регионе.

Отметим, в 2024 году на участие в отраслевой премии «Маршрут года» было подано 454 проекта из 62 регионов. В финал вышли 299 проектов со всей страны.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что через Челябинскую область планируют проложить три межрегиональных индустриальных маршрута.