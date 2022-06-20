Газета Ашинского района вошла в десятку лучших периодических печатных изданий в России

Губернатор Алексей Текслер поздравил редакции из Ашинского района с победой

Газета «Стальная искра» Ашинского района победила в конкурсе «10 лучших газет России». По словам редактора издания Зои Григорьевой, жюри отметило проектную работу, социальные сети, экономику и вклад в развитие территории.



Еще, газета «Миасский рабочий» Миасского городского округа победил в номинации «Вэб-сайт издания».

«Мы получили журналистский Оскар! Одиннадцать лет, что я возглавляю „Стальнушку“, коллектив редакции шел к данному результату. Он был неожиданным, но закономерным. У нас появились сайт и группы в соцсетях, мы являемся инициаторами и организаторами многих, в том числе городских акций. Реализовали за это время три издательских проекта. Я признательна всем нашим предприятиям-партнерам, депутатскому корпусу, команде „Стальнушки“ и, конечно, нашим дорогим читателям и подписчикам, которые вдохновляют нас на новые победы», — прокомментировала Зоя Григорьева.

По ее словам жюри оценивало проектную деятельность, работу в соцсетях, экономику редакции и вклад в развитие территории. Речь идет о «Туристическом путеводителе по Ашинскому району», который вышел в свет по заказу и при поддержке администрации района.

«Зоя Геннадьевна, поздравляю Вас и весь коллектив редакции газеты „Стальная искра“ с триумфальной победой в конкурсе „10 лучших газет России“! Успех на этом престижном конкурсе Союза журналистов России стал результатом многолетней работы команды, увлеченной своим делом, преданной профессии и землякам, сохранившей сильные традиции взаимопомощи и искренней человеческой дружбы. Желаю Вашему крепкому коллективу новых побед и достижений, интересных проектов, ярких публикаций и, конечно же, здоровья и благополучия», — поздравил губернатор Алексей Текслер коллектив редакции газеты «Стальная искра» и главного редактора.

Поздравительный адрес Алексей Текслер направил и в коллектив редакции газеты «Миасский рабочий» и главному редактору Максиму Туманову с победой в конкурсе «10 лучших газет России» в номинации «Веб-сайт издания»:

«Максим Валерьевич, поздравляю Вас и весь коллектив редакции газеты „Миасский рабочий“ с победой в конкурсе „10 лучших газет России“ в номинации „Веб-сайт издания“. Этот успех — закономерный результат Вашей последовательной работы с аудиторией, стремления сделать контент газеты максимально доступным не только для жителей Миасса, но и для более широкого круга читателей. Желаю дружной команде редакции новых побед, интересных проектов, счастья, благополучия и крепкого здоровья».

