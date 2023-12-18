Две челябинские больницы приостановили госпитализацию из-за аварии на водоводе

Воду в клиники обещают дать к концу дня

Из-за крупной аварии на водоводе прекращена подача воды в две крупнейшие челябинские больницы — в окружной онкоцентр и в областную больницу. Медикам пришлось приостановить госпитализацию в стационары.

«Госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщает пресс-служба челябинского онкоцентра.

В Челябинской областной клинической больнице от экстренных операций.

«Мы на время приостановили экстренную госпитализацию. По плановой вопрос решаем индивидуально», — говорят в пресс-службе ЧОКБ.

Для получения экстренной помощи пациентов с инфарктом миокарда везут в больницу «РЖД-Медицина», а пациентов с инсультом — в горбольницу № 1.

Челябинский областной госпиталь ветеранов войн, Областной перинатальный центр и Челябинская областная детская клиническая больница работают в штатном режиме.

Ремонтные службы работали на месте аварии всю ночь и утро. К этому часу, по данным челябинской мэрии, место повреждения водовода на улице Воровского обнаружено. Подачу воды в больницы планируют восстановить к концу дня.