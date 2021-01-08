Две челябинки вызвали пожарных, потому что не могли выехать с закрытой парковки

Девушки сообщили о возгорании в одном из городских клубов

Две жительницы Челябинска совершили ложный вызов в экстренные службы, чтобы выбраться с закрытой парковки. Они сообщили о возгорании в одном из клубов на улице Цвиллинга.



Сообщение по системе «112» поступило на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона в пятницу, 8 января, в 5:25. Утверждалось, что в здании произошло задымление, а внутри заблокированы люди, которые не могут выйти. К месту вызова по повышенному номеру сложности направились пожарно-спасательные подразделения.

«Через считанные минуты первые прибывшие сотрудники МЧС организовали разведку. Заведение оказалось закрытым, по внешним признакам ничего обнаружено не было. Прибывшие к месту сотрудники полиции обнаружили заявителей — двух девушек, 1990 и 1994 года рождения. Они не могли выехать с парковки и приняли решение вызвать экстренные службы для собственного „спасения“ обманным способом»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция. Отметим, что на вызов было направлено семь единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.