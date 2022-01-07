Два жителя Златоуста пойдут под суд за обман контор по выдаче «быстрых» денег

Ущерб составил более 29 000 рублей

В Челябинской области двоим ранее не судимым жителям Златоуста грозит срок за мошенничество при оформлении кредитов в микрофинансовых организациях. Молодые люди заняли в конторах деньги под проценты, указав ложные сведения о месте работы и доходах. Ущерб от их действий составил 29 000 рублей, сообщает сегодня, 7 января, пресс-служба ГУ МВД по региону.



Заявление в полицию на местных жителей, которым им 25 и 27 лет, написали представители микрофинансовых организаций. По их словам, клиенты сообщили о себе недостоверную информацию, чтобы не возвращать кредиты.

«Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые. Отделом дознания в ОМВД России по Златоусту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

В отношении подозреваемых избраны меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке.