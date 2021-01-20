Два жителя Пласта похитили 1,6 килограмма золота и серебра на фабрике в Якутии

Мужчины работали на этом предприятии

Два жителя Пласта предстанут перед судом за кражу, а также незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Один из обвиняемых, работая на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха (Якутия), похищал с предприятия золотосодержащий концентрат. Его земляк, вахтовик, помогал перевозить и реализовывать похищенное.

«В июле 2020 года обвиняемые незаконно перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде от Нерюнгри до Челябинска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчины были задержаны сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъят золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов массой 3,5 килограмма», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Согласно заключениям экспертов, масса чистого золота и серебра в концентрате составила около 1,6 килограмма. Общая стоимость превысила 6,5 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска. На имущество обвиняемых, земельный участок и автомобили наложен арест.