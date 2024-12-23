Два жителя Челябинской области стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте

И это не первый случай везения

Два жителя Челябинской области купили лотерейные билеты на почте и стали миллионерами: мужчина из Челябинска выиграл 2 миллиона рублей, а покупатель из Чебаркульского района — один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Билеты обошлись счастливчикам в сто рублей», — замечают в пресс-службе.

В целом с начала года уже девять челябинцев стали миллионерами, прикупив лотерейные билеты на почте.

Каковы шансы выиграть в лотерею, ранее рассказал профессор ЮУрГУ, кандидат физико-математических наук Владимир Заляпин.