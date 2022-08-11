Два южноуральца стали призерами чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Жители Челябинской области вошли в топ‑15 участников

В Оренбургской области подвели итоги шестого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В топ-15 участников вошли Дмитрий Блинов и Дмитрий Куценко из Челябинской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В чемпионате приняли участие 327 человек, которые решили задачу от образовательной компании «Нетология». Им было необходимо разработать алгоритм, подбирающий наиболее подходящие для пользователей онлайн-курсы. Это улучшит систему продвижения продуктов образовательной компании, всего было создано 885 таких решений.

«Я уверен, что такие чемпионаты увеличивают сообщество ИТ-специалистов, интересующихся искусственным интеллектом. Наш переезд из региона в регион тоже сыграет роль и поможет сформировать новые команды, развивать отрасль в тех субъектах, где мы запускаем очередной этап проекта „Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект“. Участники оренбургского чемпионата работали над проблемой, которая касается абсолютно любого человека», — обратился к участникам заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

15 сильнейших участников чемпионата получили туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Десятое место занял Дмитрий Куценко из Челябинской области. На 15-м месте оказался его земляк Дмитрий Блинов, который уже в третий раз становится призером чемпионата конкурса.

Отметим, в 2022 году планируют провести 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Также в регионах России пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования внутри федерального округа с единой турнирной таблицей.