Два южноуральских школьника борются за путевку в Арктику

Всего участие в проекте Росатома «Ледокол знаний» в этом году приняли более 63 тысяч учащихся

В Екатеринбурге определили шестерых финалистов международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», в их числе два представителя Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет проекта Росатома.

На старте в проект заявились более 63 тысяч школьников. В ходе отборов они решали практические задачи, искали инновационные решения, демонстрировали умение работать в команде — эти навыки сейчас особенно ценятся в такой перспективной сфере, как квантовые технологии, где Росатом является лидером и добивается значимых результатов для мировой науки.

Очные полуфиналы отбора в арктическую экспедицию Росатома «Ледокол знаний» прошли единовременно для участников со всей России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Омске, Пятигорске и Москве.

В уральском полуфинале участники работали по трем направлениям, которые соответствовали трекам отборочных испытаний: «Исследователь», «Инженер» и «Инноватор». Они должны были предложить решения кейс-задач в сфере водородной энергетики, атомных технологий для космоса и применения квантовых технологий.

Выступления полуфиналистов оценивало жюри из представителей атомной отрасли, органов власти, университетов и общественных организаций.

В финал вышли шесть человек, в том числе школьница из Троицка Анастасия Юмагужина (трек «Инноватор») и житель Озерска Никита Юмшанов (трек «Исследователь»).

В июне финалисты из всех федеральных округов встретятся в решающем испытании на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ. 24 победителя примут участие в шестой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний», которая в 2025 году приурочена сразу к двум значимым датам: 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. Добавим, вместе с российскими школьниками в экспедиции этого года примут участие участники из 20 стран мира.