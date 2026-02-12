Два южноуральских муниципалитета получили воду после проверки Генпрокуратуры

Развитие ситуации в Кунашаке и Александровке остается на контроле ведомства

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил оперативно разобраться в ситуации с отсутствием воды в деревне Александровка и селе Кунашак Челябинской области. Поводом для вмешательства стали публикации в средствах массовой информации о нарушении прав жителей, сообщают в управлении Генпрокуратуры по УрФО.

Проверка, проведенная по поручению Сергея Зайцева, подтвердила факты коммунальных проблем. В Александровке с 30 января из-за аварии ряд домов оставался без водоснабжения. Прокуроры установили, что необходимые меры принимались несвоевременно. Главе района было внесено представление, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. После прокурорского вмешательства аварийный участок водопровода заменили, абонентов подключили к централизованной сети.

Аналогичная ситуация потребовала реакции и в Кунашаке. Там из-за скачков напряжения вышли из строя насосы на скважинах. Директору ресурсоснабжающей организации внесли представление, после чего оборудование смонтировали и запустили.

В надзорном ведомстве подчеркнули: развитие ситуации остается на контроле.