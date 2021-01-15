Два яйца, два бойца, а между ними дети

Челябинцы придумали, каким будет парк Гагарина. Спойлер: странным...

На колесе обозренья сидели:

два вице-мэра,

Вахтанг, архитектор,

градостроитель,

психолог, прожектер,

краевед и горожанин простой.

А ты кто будешь такой?





14 января в Доме архитектора встретились представители администрации, девелоперы и дизайнеры, архитекторы и челябинцы. Собрались для соучастного проектирования парка Гагарина: поболтать, попить кофе и создать, внезапно, сценарии фильмов вроде «Миссия в парке выполнима». То есть, пояснил модератор и организатор встречи Вахтанг Чикаберидзе, участники сейчас придумают такой крутой парк, что в него срочно приедут снимать кино, прославят на весь мир и помогут деньгами.

В теории, участники встречи должны договориться о концепции парка, придумать объекты, привлекательные для горожан и потенциальных инвесторов.

Девять групп (две в онлайне) — девять тем: спорт, дети, историческое наследие, еда, релакс и так далее. У каждой группы свой модератор. Среди них выделялись краевед Юрий Латышев, взявший на себя концепцию исторического наследия, танцующий бизнес-тренер Андрей Заостровский и Николай Берестов, который почему-то вдруг занялся не ландшафтным развитием парка, а детско-игровым.

На столах появляются масштабированные планы парка, маркеры и стикеры.

— Похоже, мы сейчас не кино снимать будем, а играть в «Колонизаторов»,— слегка растерянно бормочет один из участников сейшна.

— Выше бери, в «Монополию», — хмыкает его сосед.

Вместо заставки студий «Марвел» или «XX век Фокс» выступает замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. Он радуется, что на встречу пришли заинтересованные горожане, а не равнодушные жители. И заявляет, что вместе мы сможем создать пространство, которое заставит жить и дышать по-новому.

— «Давайте уже создадим систему, чтобы она работала и после нас, — шепчет Андрей Бодрягин, управляющий партнер компании DevelopmentPro вице-мэру по градостроительству Владимиру Шамне. Тот кивает, а вслух говорит, что Челябинск освоит опыт Казани и других городов, сделав практику соучастного проектирования обязательной.

Затем речь держал Вахтанг Чикаберидзе, управляющий партнер DevelopmentPro. Он очень интересно рассказывал про зарубежный опыт и парковую культуру. И поделился секретом президентства Дональда Трампа. Оказывается, в Центральном парке Нью-Йорка несколько лет пытались сделать каток и не могли. А потом пришел миллионер Трамп и за 3 месяца сделал. Поэтому его и выбрали президентом, такие дела. Ну, кому как не господину Чикаберидзе знать такое.

Господин Чикаберидзе уступает микрофон Юрию Латышеву, чтобы мы узнали, каким задумывался и создавался парк Гагарина перед тем, как прийти в упадок. Что там был детский клуб и даже парашютная вышка:

— Представляете, вышка! Вот бы ее возродить. Как исторический символ, а не аттракцион.

Я вздрагиваю: перспектива падающих с неба людей на толпу других людей как-то совсем не радует. Даже если это имитация.

Вступление в итоге затягивается на два часа, и кофе-брейк уже можно считать поздним ужином. Кое-кто покидает зал, потому что тут реальные дети дома ждут, а не те, про кого в будущем кино будут снимать.

Наконец группы рассаживаются за столы, чтобы втыкать в карты флажки, чертить маркерами, размахивать руками:

— Тут вход, да нет же, вот тут проложим тропинку!

— А вот здесь ретро-театр. Да, там, где сейчас летний театр, мы сделаем тоже театр, только ретро. И вышка, парашютная вышка, не забывайте!

— Представляете, заходишь в парк — и хоп, сразу самокаты.

— Так они там есть.

— Ну да, а будут лучше, с музыкой!

За офлайн-столами трудятся человек 60, в онлайне дела обстоят хуже: всего 12 человек, у которых периодически пропадает трансляция, отваливается связь или гаснет звук. За час участники должны набросать идеи, расставить флажки и отрепетировать презентацию проекта. То, на что у обычных людей уходит несколько ночей, здесь предлагают сделать минут за 40.

Итоговые короткометражки начинают презентовать ближе к девяти вечера: в зале зевают, оправдываются перед домочадцами и планируют завтрашний день. И даже в соцсети никто уже ничего не постит, надоело.

— Давайте, коллеги, у каждой группы буквально 5 минут. Три, два, камера, мотор! — восклицает Вахтанг Чикаберидзе, и понеслось.

У микрофона появляется первая группа с идеями «Парка Игр». Новая станция «Фиксики» у железной дороги, павильон для проведения «Что? Где? Когда?» и экскурсия до Монахов. Пожалуй, самой интересной была идея девятилетнего Мишеля: мальчик предложил устроить киноцентр в депо на станции, крутить там фильмы про поезда.

— Время, время, — обрывает Чикаберидзе выступающих и передает микрофон дальше.

Для детского досуга участники предложили экскурсионное бюро, аллею современного искусства, бесплатный детский клуб, крытую песочницу и каток на карьерах. Ну, как предложили — пытались разыграть из себя семью возвращенцев из Сочи и три минуты выступления из пяти потратили на представление «А это наши дети, им 12, 18 и 3. Ой, нет, 13, 17 и 3». Как будто это что-то изменило.

Микрофон перехватывает группа во главе с Андреем Заостровским. Маэстро увлекает сходу: светящиеся экраны на входах в парк, с рекламой и анонсами вечеринок (Мой глаз начинает дергаться. — Прим. корр.), музыкальные самокаты, открытый театр, как в Зарядье, аллея музыкальных фильмов и...

— А вот тут мы поставим памятник плохому танцору: ну, знаете — два яйца и дети... — завершает Заостровский.

Публика хмыкает, плотно смеяться уже нет настроения. Спортивная группа предсказуемо укатала весь парк в дорожки, спортивный центр и полигон для стрельбы из лука, а группа «Инста-парка» предложила расширить зоопарк и отдать земли под большие вольеры для животных, чтобы было удобно фотографироваться на фоне медведя или тигра. Слово снова берет Юрий Латышев. Ему видится романтический парк будущего, в котором социализм победил, стоят фонтаны, реконструированы каменоломни, действует метеостанция, кружок юннатов и все деревья на месте. И вышка парашютная, конечно же.



Энтузиасты челябинской истории предполагают, что это фото сделано как раз с парашютной вышки. Конкретных упоминаний не сохранилось.

Фото: chelchel-ru.livejournal.com

Что удивительно, все презентации проходили под ровный гул уставшего зала: никаких вопросов, споров или хотя бы уточнений в духе «Вы что курили?!». Наверное, потому, что, представляя гастро-парк, участники уже подтвердили: «Травы на Урале много, очень много и самой разной». Это они про чайный клуб говорили, но и ко всему вечеру подошло. Да и идей, которые можно считать грандиозными, — не было. Можно было пожелать скелет динозавра, макет космического корабля в натуральную величину или хотя бы подвесные аллеи среди деревьев, а люди обсуждают перехватывающие парковки, новые урны и заборы — все то, что в проекте должно появиться и без них.

Пожалуй, самой энергичной была презентация челябинского Диснейленда — парка с единым входным билетом. Оно и понятно, группой ведал Вахтанг Чикаберидзе, а ему, как девелоперу, нужно заинтересовать потенциального инвестора. Итак, машина времени с помощью системы вырытых тоннелей-порталов перебрасывала бы гостей из бронзового века в Ренессанс или на поле Первой мировой войны. Вот тут индейцы нападают, а вот тут уже французы со штыками. А здесь наш боец. Два бойца. В общем, главная задача — выжить, хмыкнули в микрофон создатели идеи и раскланялись.

И все выжившие в зале встали, сфотографировались на память и ушли домой.

Я разозлилась. Соучастное проектирование в Челябинске прошло как «Веселые старты» в пионерлагере, где надо придумать название команды, нарисовать герб и отбегать эстафету, чтобы в итоге получить диплом и ужин. Организатор сессии, компания DeveloperPro (которая, как выяснилось, уже получила за эту процедуру более 500 тысяч рублей из бюджета Челябинска) должна оформить результаты вечера в единое ТЗ для конкурса проектов в ближайшие две-три недели. Но мне весь вечер казалось, что реальный проект на самом деле уже существует и выглядит он совсем не так. Может, именно поэтому все действительно принимающие решения в Челябинске лица в вечеринке не участвовали? А зачем?