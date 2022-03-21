Два военнослужащих из Челябинской области погибли в спецоперации на Украине

В Коркино прошла церемония прощания с еще одним солдатом

Администрации Магнитогорска и Аргаяшского района сообщают о гибели на Украине еще двух солдат из Челябинской области. В деревне Дербишево ждут тело Павла Паненышева, в городе металлургов готовятся проститься с Алексеем Кузьминым.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Аргаяшского района, тело Павла Паненышева, выпускника дербишевской школы, должны доставить на родину сегодня, 21 марта. В соцсетях появились воспоминания классного руководителя Павла Минслу Валеевны:





«Павел был очень скромным, спокойным, отзывчивым, доброжелательным, честным юношей. У него было развито чувство ответственности, долга в выполнении своего общественного поручения в классе, а Павел был трудовым сектором. Обладал разными трудовым навыками и умениями, что помогало ему всегда быть впереди разных трудовых десантов», — рассказывает подписчикам педагог.





Администрация и военкомат Магнитогорска подтвердили гибель в спецоперации на Украине 19-летнего Алексея Кузьмина. Молодой человек мужественно выполнял воинский долг по укреплению безопасности страны, он отдал свою жизнь, защищая мирное население.

Кроме того, 21 марта в Коркино простились с младшим сержантом Максимом Кравченко. 20-летний парень погиб 9 марта, посмертно награжден орденом Мужества.

Муниципалитеты и правительство Челябинской области, федеральные власти обещают всяческую помощь и поддержку родным и близким погибших воинов.

Редакция Первого областного информагентства присоединяется к соболезнованиям.