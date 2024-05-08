Два Вечных огня подключили к газопроводу в Челябинской области к 9 Мая

Теперь гореть они будут непрерывно

В преддверии Дня Победы сразу в 11 регионах впервые зажгли Вечные огни в режиме постоянного горения, в том числе два в Челябинской области. Теперь огни на мемориалах в Аше и поселке Магнитка Кусинского района будут работать непрерывно, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«Ранее Вечный огонь в Аше работал за счет использования больших газовых баллонов, которые устанавливали к празднику, в остальное время горение приостанавливалось. Длина нового трубопровода, проведенного к мемориалу, составила 100 метров. Для организации качественной работы системы специалисты установили датчики регулирования давления и предварительно провели полное техническое обслуживание объекта», — рассказали в компании.

К памятнику советским воинам в поселке Магнитка подвели газопровод протяженностью 1,3 километра. Вечный огонь там теперь также будет работать беспрерывно.

Кроме того, сотрудники компании к празднику прочистили горелки и провели техническое обслуживание других мемориалов.