Два уроженца Челябинской области погибли на Украине

По данным пресс-службы губернатора, погибшие — Александр Николаевич Головин и Александр Константинович Лаврентьев

Губернатор Алексей Текслер и правительство Челябинской области выразили глубокие соболезнования семьям двух погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих родом с Южного Урала. Их семьям будет оказана всемерная помощь и поддержка, заявили в пресс-службе главы региона.



«Мужественный, сильный человек, он погиб в бою, защищая мирную жизнь нашего народа и национальную безопасность нашей Родины. Жители Южного Урала глубоко скорбят вместе с родными и близкими героя. Мы всегда будем помнить этот подвиг», — говорится в сообщении о гибели младшего сержанта Александра Головина.

«Проявив личное мужество и верность присяге, он отдал свою жизнь, защищая национальные интересы России, ради мира и безопасности нашего народа. Жители Южного Урала глубоко скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Светлая память герою Отечества!» — гласит сообщение о смерти Александра Лаврентьева.

Редакция ИА «Первое областное» присоединяется к соболезнованиям.