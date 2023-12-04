Два университета Челябинской области претендуют на участие в проекте «Передовые инженерные школы»

Только 10 вузов страны смогут получить оборудование для исследований

Сегодня, 4 декабря, ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Григория Носова Дмитрий Терентьев и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер продемонстрировали свои работы для конкурсного отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы». Защита исследований состоялась при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ЮУрГУ совместно индустриальными партнерами представил проект передовой инженерной школы (ПИШ) «Сердце Урала». ПИШ обеспечит создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом.

МГТУ им. Г. И. Носова представил проект создания Передовой инженерной школы «Комплексное освоение участка недр и глубокая переработка минерального сырья». Партнерами проекта выступают ПАО «ММК» и компания «УралЭнергоРесурс». Целью и задачами ПИШ являются создание экоситемы, способной осуществить технологический рывок на стыке как минимум горняков, металлургов, химиков, материаловедов, конструкторов, экологов, что, в свою очередь, требует реализации нового инженерного образования.

Губернатор Алексей Текслер поддержал оба проекта.

Совет по грантам на оказание господдержки создания и развития передовых инженерных школ проходит в Москве. По итогам заседания только 10 университетов России получат право открыть на базе своих вузов передовую инженерную школу. Сегодня в РФ действуют 30 таких школ в 15 регионах страны.