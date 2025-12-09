Два учителя из Челябинской области стали лауреатами конкурса «Атомный урок»

Эксперты оценили авторские разработки педагогов

Сразу два учителя из Челябинской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Атомный урок», посвященного 80-летию российской атомной промышленности. Наталья Корнеева из Магнитогорска победила в номинации «Композитные материалы», Никита Терехов из Западного — «Ранняя профориентация», сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Награждение победителей состоялось на ВДНХ в музее «Атом». Победителями и лауреатами конкурса стали те, кто успешно провел «атомный урок» по собственным разработкам и организовал интересный мастер-класс в музее для экспертов, педагогов и детского жюри.

«Конкурс „Атомный урок“ решает сразу две ключевые задачи: помогает учителям осваивать самые современные методики, а школьникам уже сегодня увидеть себя в роли инженеров и ученых завтрашнего дня. Такая ранняя профориентация в научно-технической сфере — стратегический вклад в кадровый суверенитет страны»,— отметил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Все финалисты конкурса посетят с экскурсией первую в мире атомную электростанцию в Калужской области и продолжат развиваться в этом направлении.

Конкурс прошел в шестой раз. Его цель — познакомить школьников и учителей с передовыми технологиями в атомной отрасли и вызвать интерес ребят к отечественной атомной индустрии.