Два троллейбуса в Челябинске изменят свои маршруты на месяц

На Воровского будут монтировать новую контактную сеть

Троллейбусы № 5 и 7 в Челябинске изменят свои маршруты с 22 часов 18 мая до утра 5 июня из-за модернизации контактной сети по улице Воровского (от проспекта Ленина до Свердловского проспекта). Об этом сообщили в «Службе организации движения».

Так, маршрут № 5 отправят по трассе Первоозерный — Железнодорожный вокзал. Троллейбус № 7 будет курсировать по двум маршрутам: Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская и АМЗ — ДС «Юность».

На время проведения работ челябинцам для проезда по улице Воровского можно использовать альтернативный общественный транспорт — автобусы 14 и 90с.