Карина Зубаирова из Озерского технологического института (филиал МИФИ) и Савелий Тарасов из Челябинского педагогического колледжа № 1 вступили в борьбу за победу во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальные испытания стартовали в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.
«В этом году среди участников финала — студенты вузов и колледжей из 42 регионов России. Все очные мероприятия студенческого трека — это яркий праздник, настоящий фестиваль молодости, дружбы, доверия, новых идей, новых практик. Каждый из финалистов преодолел конкурс в 30 человек на место. Надеюсь, что вне зависимости от того, кто выйдет на сцену в качестве победителя, все участники останутся в сообществе и будут вместе с нами, с профессионалами, с экспертами, помогать нашей стране идти вперед и покорять новые вершины в области образования», — отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
Финалистов ждет насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В ходе финала пройдет конкурс «Росмолодежь. Гранты». Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.
Призеры конкурса «Флагманы образования. Студенты» получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан». Также им вручат подарки от партнеров соревнований.
Лауреаты получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Они также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Добавим, профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами.
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