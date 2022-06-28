Два студента из Челябинской области победили в конкурсе «Флагманы образования»

Финал состязаний прошел в Санкт-Петербурге

Савелий Тарасов из Челябинского педагогического колледжа № 1 и Карина Зубаирова из Озерского технологического института (филиал МИФИ) стали победителями Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сегодня, 28 июня, сообщили организаторы состязаний.

«Прошедший финал доказал, что наши конкурсанты уже являются профессионалами в своем деле. Уровень совместной работы, проектов и уроков, которые наши будущие коллеги провели в образовательных организациях Санкт-Петербурга, — это показатель действительно высокого качества навыков, компетенций, большая заслуга и самих студентов и, безусловно, их наставников», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В конкурсе принимали участие представители вузов и колледжей. Победителями в общей сложности стали 35 человек.

«В конкурсе „Флагманы образования. Студенты“ я принимаю участие второй раз. Конкурс помог мне отработать определенные принципы, повысить свой профессиональный уровень. Формат, который организаторы выбирают для своих мероприятий, очень интересен, и я буду продолжать участвовать в интересующих меня проектах», — поделилась впечатлениями Кристина Зубаирова из Озерска.

Савелию Тарасову конкурс помог серьезно углубить знания в педагогике и психологии. По словам челябинца, президентская платформа «Россия – страна возможностей» позволяет каждому человеку проверить себя, получить новые знания, дополнительные стимулы развития.

Так, в рамках конкурсных испытаний финалисты участвовали в деловой игре-конференции «Школа будущего», боролись за возможность получить гранты на развитие своего социально значимого проекта, разрабатывали и проводили воспитательное мероприятие для детей из летних городских лагерей Санкт-Петербурга. Каждое испытание оценивалось по нескольким направлениям.

Десять призеров конкурса «Флагманы образования. Студенты» получили возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийском детском центре «Смена».

Савелий Тарасов также получил сертификат на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки от Армавирского государственного педагогического университета и подарочный сертификат на 48 000 рублей от производителя учебного оборудования.

Добавим, профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами.