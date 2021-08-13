Два студента Челябинского государственного университета получат президентскую стипендию

Стипендия составляет 2200 и 4500 рублей и будет выплачиваться до конца учебного года

Магистрант экономического факультета ЧелГУ Данил Федотов и аспирант физического факультета ЧелГУ Максим Беленков стали стипендиатами президента РФ.

Президентская стипендия назначается за отличную учебу и выдающуюся научную деятельность. Сумма стипендии — 2200 рублей в месяц для студентов и магистрантов и 4500 рублей в месяц для аспирантов. Выдают ее начиная с первого сентября до конца учебного года.

«Стипендиат президента РФ — это престижное звание. Хочу отметить, что это и заслуга моего научного руководителя — профессора экономического факультета ЧелГУ Ирины Павловны Довбий. Сейчас задумываюсь о работе над магистерской диссертацией и диссертацией на соискание степени кандидата наук. Хочу выразить огромную благодарность преподавателям экономического факультета ЧелГУ за отзывчивость, поддержку и мотивацию», — рассказал Данил Федотов.

Для Федотова это уже вторая президентская стипендия, первую студент получил в 2019 году. Данил написал более 30 научных работ, неоднократно становился победителем международных олимпиад и научных конференций.

Максим Беленков ранее, в 2020 году, выиграл грант размером в 1 миллион на реализацию научного проекта в сфере физики. Результаты его научной работы регулярно публикуются в научном журнале «Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов».