Два школьника из Магнитогорска завоевали золото на Международной олимпиаде по химии

Российская сборная заняла первое место в командном зачете

В бразильском городе Белу-Оризонти завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, участие в которой приняли представители 40 стран. В составе российской команды было 10 человек, в том числе два школьника из Магнитогорска, и все они получили золотые медали, сообщили утром 13 мая в пресс-службе правительства России.

Золотых медалей удостоены ученики магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов. Они, как и другие участники российской команды, ранее завоевали золото на Всероссийской олимпиаде школьников по химии 2024/25 учебного года.

«Это настоящий триумф и действительно значимый повод для гордости! Наши ребята стали лучшими среди лучших. Уверен, на олимпиаде они смогли не только проявить свои знания и навыки, но и узнать много нового в рамках ее научно-образовательного и культурного блоков, а также найти единомышленников из других стран»,— сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С блестящим результатом ребят поздравил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ваша победа — яркий пример того, как настойчивость, усердие и стремление к знаниям могут привести к выдающимся результатам»,— сказал он.

Олимпиада организована в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным.