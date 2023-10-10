Два района Челябинской области получат новые автобусы до конца года

В регионе активно обновляют подвижной состав

В 2023 году общественный транспорт в Челябинской области обновляется повсеместно. Например, до конца года новые автобусы получат Нязепетровский и Кусинский районы, сообщили пресс-службы местных администраций. Обновление подвижного состава южноуральских городов и районов проходит при поддержке губернатора Алексея Текслера.

«До конца этого года наш район получит два новых автобуса, которые позволят жителям Нязепетровского района безопасно передвигаться на удобном и комфортном общественном транспорте», — сообщил глава Нязепетровского района Сергей Кравцов.

Кусинский район в рамках программы обновления автобусного парка получит шесть новых автобусов марки ПАЗ-3204 «Ве́ктор». Пять из них будут новой модификации, еще один — прежней.

«Во время визита в Кусинский район Алексей Текслер обратил внимание на изношенность нашего парка автобусов, осуществляющего муниципальные рейсы. Он поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта области совместно с нами проработать предложения по обновлению общественного транспорта в районе. В результате мы подали заявку на четыре автобуса. Однако по инициативе губернатора нам добавили еще два автобуса», — сообщил глава Кусинского района Юрий Лысяков.

Кроме того, в районах активно обновляют дороги и транспортную инфраструктуру. Например, в Нязепетровске в этом году полностью обновили асфальт на улицах Спортивной и Паромской, а на улице Кооперативной и в селе Ситцево установили новые остановочные комплексы.

В Кусинском районе на выделенные из областного бюджета деньги в этом году удалось отремонтировать многие проблемные участки не только в Кусе, но и в поселках.

До конца года новые автобусы получит Брединский район. Туда поставят три новых автобуса.

Пять новых низкопольных автобусов получит Трехгорный. Там общественный транспорт не обновляли на протяжении 20 лет.

Уже в этом году на улицы Копейска выйдут 19 новых автобусов. Транспорт задействуют на муниципальных маршрутах городской агломерации.

Появятся новые автобусы и в Миассе: там планируют закупить восемь единиц транспорта.