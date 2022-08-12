Два района Челябинска обработают от клещей

Мероприятия проведут 15 августа, если позволит погода

В Челябинске продолжается второй этап акарицидной обработки. На следующей неделе опрыскают от клещей территории Металлургического и Тракторозаводского районов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы запланированы на понедельник, 15 августа. Их смогут провести, если не будет дождя.

В Металлургическом районе обработают территорию между домами 10, 12, 12а на улице Комаровского и домами 53а, 53б на шоссе Металлургов; площадку у дома 12 на улице Черкасской; лес вдоль улицы Орловской.

В Тракторозаводском районе от клещей защитят шесть зеленых зон:

прибрежную полосу озера Первого вблизи пляжа «Чайка»;

«Мамин-сквер»;

Аллею Ветеранов на улице Героев Танкограда;

вблизи детского сада № 82 (улица Южноуральская, 18);

между переулками 3-й Бульварный и 1-й Бульварный;

Аллею имени Овчинникова (между домами 108—110 на улице Артиллерийской).

«Управление организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Напомним, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует 100-процентной защиты от укуса клещей», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в Челябинске начали повторно обрабатывать от клещей парки, скверы и общественные территории.

Почему клещи вновь активизировались, ИА «Первое областное» объяснила биолог Александра Лагунова.

Как правильно себя вести, если клещ все-таки присосался, вы можете узнать из инструкции от ИА «Первое областное».