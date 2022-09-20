Два проекта ЧелГУ получили поддержку в размере свыше 4 млн рублей от Минобрнауки РФ

При отборе победителей отдавали предпочтение практико-ориентированным проектам

Два исследовательских проекта в сфере общественно-политических наук Челябинского государственного университета получили финансовую поддержку от министерства образования и науки РФ. Об этом 20 сентября рассказали в пресс-службе вуза.

Проекты-победители — а их 74 — отбирали федеральный Минобрнауки, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Российская академия наук. Общий объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей.

2,8 миллиона рублей получил исследовательский проект «Молодежные политические лидеры в современной России: личностно-профессиональный потенциал и каналы рекрутирования» кафедры политических наук и международных отношений историко-филологического факультета ЧелГУ. Около 1,5 миллиона рублей выделили на поддержку проекта «Доверие к социально-политическим институтам и органам власти в образовательной среде», над которым работал научный коллектив института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ.

«С проектом „Доверие к социально-политическим институтам и органам власти в образовательной среде“ мы нацелены получить новое научное знание о влиянии факторов на формирование доверия к общественным институтам и институтам власти на примере Челябинской области, сферы высшего образования, а также разработать научно обоснованную методику оценки уровня доверия к общественным и государственным институтам. Одной из задач ставим определение диспропорций в сфере развития высшего образования, сложившихся по причине низкого доверия к определенным общественным и государственным институтам», — рассказала руководитель исследовательской группы Дарья Бенц.

По ее словам, задача «нащупать» конкретные настроения в отношении доверия к общественным и государственным институтам — задача на сегодняшний день актуальная.

Исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина рассказала, что для ЭИСИ важно поддерживать ученых, которые получают результаты, ориентированные на практическое применение. И два проекта ЧелГУ оказались именно такими.