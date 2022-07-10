Два пригородных автобуса изменят маршруты в Челябинске с 11 июля

Рассказываем, как будет следовать транспорт

С понедельника, 11 июля, в Челябинске сразу два автобуса изменят свои маршруты — №№ 136 и 136К. В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта рассказали, как будет следовать общественный транспорт.

Автобус № 136, следующий от Белого Хутора до остановки «Железнодорожный вокзал», с 11 июля будет следовать только по улицам Лазурной, Просторной, Изумрудной, автодороге Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспекту Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала, по улице Худякова транспорт не пойдет.

В ведомстве отмечают, что сокращение маршрута позволит пускать автобусы чаще.

Автобус № 136К с понедельника будет следовать от Белого Хутора до ж/д вокзала по улицам Лазурной, Просторной, Изумрудной, автодороге Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина до Железнодорожного вокзала. При этом ходить автобус будет каждые 15-30 минут ежедневно.

Первый рейс от Белого Хутора будет отправляться в шесть утра, от вокзала — в семь утра. Последний рейс от Белого Хутора — в 21:30, от железнодорожного вокзала — в 22:30.

Ранее замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров поделился планами и целями по дальнейшему обновлению общественного транспорта в городе.