Два пассажирских поезда задержали из‑за обледенения контактной сети в Челябинске

Прокуратура проводит проверку

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске из-за непогоды на железной дороге произошло обледенение контактных проводов. В результате задержаны два пассажирских поезда. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за обледенения проводов на станции Шумиха задержаны поезда № 11 Владивосток — Самара и № 97 Тында — Кисловодск. Сейчас сотрудники ОАО «РЖД» выполняют работы по восстановлению контактной сети.

«Челябинской транспортной прокуратурой будет дана оценка соответствию технического состояния объекта транспортной инфраструктуры требованиям федерального законодательства, а также соблюдению сотрудниками ОАО „РЖД“ требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о налипании мокрого снега и гололеда на провода.

Сегодня из-за непогоды в аэропорту Челябинска задержали 13 рейсов, на дорогах города образовались семибалльные пробки, а дорожники пообещали обработать реагентами опасные участки дорог.

Читатели ИА «Первое областное» сообщают, что по тротуарам этим утром невозможно передвигаться из-за гололеда. На всякий случай напоминаем адреса травмпунктов.