Еще два участковых пункта полиции открыли в пятницу, 12 января, в небольших населенных пунктах Южного Урала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Один пункт полиции размещен в поселке Белоносово Еткульского района, второй — в селе Миасском Красноармейского района.
«Оба помещения современные и новые, полностью укомплектованы мебелью и всем необходимым для эффективной работы участкового уполномоченного полиции», — замечают в пресс-службе.
Чтобы подать заявление в силовые органы, жителям больше не нужно ехать в административный центр или ждать приезда полицейских.
Накануне также модульный пункт полиции открыли в селе Новый Урал под Варной.
Обсуждается возможность открытия модульного отдела полиции в деревне Круглое Красноармейского района.