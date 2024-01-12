Два новых пункта полиции открыли сегодня в Челябинской области

Жителям Белоносово и Миасского больше не нужно ездить в райцентр, чтобы подать заявление в силовые органы

Еще два участковых пункта полиции открыли в пятницу, 12 января, в небольших населенных пунктах Южного Урала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Один пункт полиции размещен в поселке Белоносово Еткульского района, второй — в селе Миасском Красноармейского района.

«Оба помещения современные и новые, полностью укомплектованы мебелью и всем необходимым для эффективной работы участкового уполномоченного полиции», — замечают в пресс-службе.

Чтобы подать заявление в силовые органы, жителям больше не нужно ехать в административный центр или ждать приезда полицейских.

Накануне также модульный пункт полиции открыли в селе Новый Урал под Варной.

Обсуждается возможность открытия модульного отдела полиции в деревне Круглое Красноармейского района.