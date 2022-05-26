Два маршрута троллейбуса временно изменят схему движения в Челябинске

Движение транспорта заблокируют на участке по улице Молодогвардейцев

В Челябинске на северо-западе с 26 мая начнут ремонт теплотрассы. Работы будут проводить открытым способом на участке по улице Молодогвардейцев круглосуточно. Движение на перекрытом участке проезжей части восстановят после 6 утра 30 мая, до этого времени изменится и схема движения троллейбусов № 14 и № 17, сообщили в мэрии города.

На проезжей части между домами № 60д и № 39 по улице Молодогвардейцев с 23 часов 26 мая до 6 часов 30 мая закроют движение транспорта. Уже с 5 часов утра 27 мая и до 7 часов 30 мая прекратят движение троллейбусов № 14 и № 17.

«Маршрут № 14 ЧМК будет следовать по трассе: Комсомольский пр. — ул. Чичерина — ПКиО (в обоих направлениях), № 17 — по ул. Молдавская — ул. Чичерина — ж/д вокзал (в обоих направлениях)», — пояснили в мэрии.

Ремонтные работы проведет компания АО «УСТЭК-Челябинск».

«Последний раз сети на данном участке тепломагистрали меняли в 1982 году. На место изношенных конструкций АО „УСТЭК-Челябинск“ уложит новые — стальные, высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, диаметром 500 мм и протяженностью 246 метров. Эти трубы имеют заводскую гарантию 10 лет и срок службы порядка 25–30 лет, они помогут повысить надежность теплоснабжения жителей района», — рассказали в компании.

В «УСТЭК» также обратили внимание, что все работы по улице Молодогвардейцев проводятся открытым способом на проезжей части дороги. Теплоэнергетики рекомендуют автомобилистам придерживаться скоростного режима, обращать внимание на выставленные на дороге ограждения, предупреждающие знаки.



Напомним, с 26 мая ремонт теплотрассы начнется и на проспекте Победы и улице Горького. В администрации города предупредили, что до 6 июня два маршрута трамвая изменят схему движения.