Два магнитогорца отобраны для службы в Президентском полку

Парни отправятся в армию 11 декабря 2023 года

Два призывника из Магнитогорска отобраны областным военкоматом для службы в Президентском полку. Молодые люди, как оказалось, учились в одном колледже, но познакомились и подружились только после получения повесток, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Магнитогорска.



Никита Бацман и Дмитрий Лисовский получили образование слесаря-электрика, успешно прошли медкомиссию и собеседование. Обоим вручено по две повестки: одна — для предъявления по месту учебы или работы, другая — памятная. Отправка в часть планируется 11 декабря.

Оба юноши надеются, что срочная служба в Президентском полку станет лифтом для дальнейшей карьеры в силовых структурах: они планируют остаться в Федеральной службе охраны или стать профессиональными военными.

Напомним, военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров ранее сообщал, что за осеннюю призывную кампанию, 1 октября — 31 декабря 2023 года, в регионе планируется отобрать 15 кандидатов для службы в кремлевской части.

Президентский полк — подразделение в составе службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ (ФСО), имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно главе государства — Верховному главнокомандующему. К будущим солдатам Президентского полка предъявляются суровые требования: рост 175—190 сантиметров, славянская внешность, отсутствие татуировок и пирсинга, абсолютное здоровье, полное среднее образование, происхождение из благополучной семьи. Судимые, состоящие на учете у нарколога или психиатра, имеющие родственников за границей призывники рассчитывать на службу в элитном подразделении не могут.