Два магнитогорца наладили производство печей для нужд СВО

Ветераны боевых действий изготавливают оборудование в своем гараже

Магнитогорцы Алексей Варганов и Олег Коновалов на протяжении месяца собирают печи-«ракеты» и «буржуйки» для нужд солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. А началось все с того, что они захотели помочь своим землякам, когда от тех поступил запрос на печи. Мужчины, сами имеющие боевой опыт, не смогли пройти мимо просьбы бойцов, открыли интернет и со временем наладили, пусть и небольшое, производство печей, передает газета «МР-инфо».

Алексей сейчас работает водителем самосвала, в 1997 году он вернулся с первой чеченской войны. Олег по профессии был сварщиком-резчиком, сейчас на пенсии. В 1988 году вернулся из Афганистана. Оба — ветераны боевых действий. Так что о том, что необходимо бойцам на войне, знают не по наслышке.

«Ракеты» и «буржуйки» мужчины мастерят в собственном гараже. Почти все за свои деньги и из своих материалов. За месяц магнитогорцы успели сделать 22 маленькие печки и две печки-«буржуйки». Задача последних — обогрев землянки. А еще с их помощью можно просушить обувь и одежду.

На каждой печке — надписи «Своих не бросаем», «Работайте, братья» и «Тыл — Фронту Магнитогорск», которые ребята наносят при помощи трафаретов.

«Логотип „Тыл — Фронту“ рисуем для того, чтобы помнили, чем занимался Магнитогорск в годы Великой Отечественной войны»,— рассказал Алексей.

Готовые печки мужчины раньше отвозили в храм Вознесения Господня, оттуда их забирали добровольцы и отвозили на передовую. Сейчас волонтеры сами приезжают в гараж и забирают. Кроме того, за печками лично приходят бойцы, находящиеся в отпуске, и уезжают обратно в Донбасс уже с оборудованием.

Кстати, супруга Олега Коновалова Роза также не остается в стороне: она шьет для военнослужащих камуфляжи и маскировочные сети, а также чехлы на печи, которые изготавливает ее супруг со своим товарищем.

Останавливаться на достигнутом магнитогорцы не намерены и утверждают, что их мастерская еще только набирает обороты.