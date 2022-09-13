Политехнический и педагогический колледжи Магнитогорска и лицей № 120 Челябинска вошли в топ-100 лучших образовательных организаций России. Рейтинг составило агентство развития навыков и профессий по итогам 2021—2022 учебного года. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.
«Попасть в топ-100 очень непросто, нужно иметь наивысшие показатели по разным направлениям. Наш регион представлен в рейтинге очень стабильно. Сегодня такая стабильность говорит о качестве в системе образования этих организаций, об их лидерстве. При этом мы очень надеемся, что и другие наши колледжи и школы смогут равняться на лучших и подтянутся к таким же показателям», — прокомментировал результаты министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.
Отметим, что челябинский лицей № 120 вошел в рейтинг во второй раз.
«Для попадания в рейтинги нужно соответствовать целому ряду критериев. Например, в оценку входят активность в соревнованиях по профессиональному мастерству, участие в демонстрационном экзамене, количество достижений учеников, выпускников и студентов. При этом многие колледжи и школы стремятся попасть в топ-100 — это важно и для самой организации, и для региона в целом, так как перечни уже давно выступают признанным знаком качества в системе образования», — отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития навыков и профессий Олег Базер.
Церемония объявления рейтинга состоялась в рамках деловой программы X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Мордовии. Колледжи и школы, вошедшие в перечни, получили подтверждающие сертификаты.
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