Два городских трамвая в Челябинске украсят к Новому году

На один вагон установят праздничную иллюминацию, а другой обклеят поздравлениями

В Челябинске к Новому году украсят городской электротранспорт. На трамвае № 20 появится праздничная иллюминация. Поздравлением обклеят вагон, который будет ездить по маршрутам №3 и №22 также украшения появятся на троллейбусе № 17. Об этом сообщила пресс-служба «ЧелябГЭТ».







Праздничную атмосферу создадут и в салоне электротранспорта: под потолком появится мишура и елочные шары, будет играть предновогодний музыкальный плейлист, а вагоновожатым на некоторое время станет Дед Мороз (где именно, не сообщается — сюрприз!).





«Оформление электротранспорта к Новому году стало доброй негласной традицией. Этот год не стал исключением», — рассказали в «ЧелябГЭТ».





Традиция украшать вагоны возникла еще в 2018 году, тогда трамваи украшали светящимися лампочками.