Город в Челябинской области заранее отменил занятия в школах 14 января

Прогноз синоптиков показал, что ждать утра уже не стоит

Жителей Челябинской области ждет самое экстремальное похолодание этого месяца. В ночь на четверг, 14 января, температура опустится до −40 градусов. Чиновники из Миасса не стали ждать завтрашнего утра и сообщили об отмене занятий в школах города уже сегодня.

«На основании экстренного предупреждения ЕДДС городское управление Миасса выпустило приказ об отмене занятий во всех школах города. В четверг, 14 января, не будет уроков у школьников с 1 по 11 класс в первую и вторую смену», — сообщает администрация города.









Уже к пятнице в регионе заметно потеплеет.