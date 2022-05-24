Так, на набережной Миасса, в Арт-сквере, в 10:00 начнется фестиваль «Праздник детства».
«На праздничном концерте выступят участники проекта „Голос Дети“ и другие детские вокальные и танцевальные коллективы Челябинска», — говорят в мэрии.
В программе также конкурс детского творчества, танцевальный батл, викторина и другие активности с ценными призами. В рамках мероприятия при поддержке спонсоров и партнеров для ребят организуют бесплатные развлечения: аквагрим, катание на пони, угощения, шоу мыльных пузырей и сахарной ваты.
Встречать гостей будут аниматоры и ростовые куклы.
А в 16:00 начнется праздник в парке Гагарина. На главной сцене у фонтана также выступят артисты детских коллективов Челябинска.
Зрителей будут развлекать перформансом ходулистов театра «Манекен», удивлять чудесными выступлениями фокусника и шоу гигантских мыльных пузырей.
Помимо сцены, на территории парка развернутся площадки с познавательными мастер-классами. Юным челябинцам продемонстрируют научные опыты и покажут тонкости работы архитектурной мастерской. Самые активные и любознательные дети смогут принять участие игровом квесте на тему Древнего мира и динозавров. А малышей порадуют гигантские мишки. Завершится мероприятие веселой дискотекой.
Праздник продлится до семи вечера.