Два дома в Сатке расписали цветами и лебедями

В рамках проекта муралы появятся на 21 доме в городе

Две пятиэтажки по улице Комсомольской стали полотном, на котором изобразили уральскую природу. Разрисовала дома художница из Новосибирска Юлия Потехина, сообщает газета «Саткинский рабочий».

Для фасада дома № 26 был выбран узнаваемый для каждого саткинца сюжет — изображение городского пруда с лодкой, рыбаком и лебедями. Дом напротив украсили цветы и птицы. Этот эскиз был выбран неслучайно — он гармонично сочетается с рисунком на соседнем здании.

Проект по художественному преображению городского пространства продолжается. Всего в планах — раскрасить 21 жилой дом. На следующий год уже запланирована роспись еще двух фасадов. Инициатором проекта выступил один из жителей Сатки, который несколько лет назад предложил сделать серые панельные дома ярче.