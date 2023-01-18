Два Дома культуры отремонтировали в Уйском районе

С инициативой обновить здания выступили местные жители

В двух селах Уйского района отремонтировали Дома культуры в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. Жители села Уйского смогли отметить Новый год в уже обновленном здании. ДК в селе Вандышевка также заметно преобразился, сообщили в пресс-службе администрации Уйского района.

В конце 2021 года местные жители направили в администрации заявки на ремонт местных Домов культуры в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Они были одобрены, и вскоре в учреждениях культуры закипели работы на средства областного и местных бюджетов.

Например, на ремонт ДК в селе Вандышевка всего было выделено 4,2 миллиона рублей. На эти деньги заменили систему отопления на первом и втором этажах, пол в зрительном зале. Там же отштукатурили и покрасили стены. Обновили потолок и стены в фойе. Кроме того, в здании установили новые окна и двери.

В Доме культуры в Уйском к Новому году отремонтировали диско-зал, в котором местные жители и провели праздничные мероприятия, а также обновили фасад. На два миллиона рублей, выделенные из областного бюджета, помимо выполнения работ по облицовке фасада, там установили новые окна, отштукатурили и покрасили стены, сделали наливной пол. На деньги местного бюджета в зале сделали красивый потолок со светильниками.

Напомним, в 2023 году на реализацию инициативных проектов в областном бюджете выделили 1,5 миллиона рублей. Подробнее о программе читайте в нашем материале.