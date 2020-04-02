Два дня Почта России будет работать в обычном режиме

Требуется соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса при посещении отделений.

Послушать 00:00

В установленном режиме отделения Почты России будут работать 2 и 3 апреля. Клиенты смогут воспользоваться всеми услугами. О дальнейшем режиме работы сообщат дополнительно.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Во всех отделениях регулярно проводят проветривание, влажную уборку и дезинфекцию. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу.

Воздержитесь от посещения отделений почты, если у вас нет в этом крайней необходимости. На сайте и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления и прочее.