Два детских сада построили в Парковом Премиум и в Теремах

Губернатор обозначил развитие социальной инфраструктуры в поселке Западном

В начале следующего года заработает детсад в Белом Хуторе. И в Белом Хуторе, и в Привилегии планируется строительство еще одной школы.

«Мы сейчас завершили строительство двух детских садов, как раз в Парковом Премиум и в Теремах. Это в районе Эльтауна. Два детских сада, причем достаточно крупных, один на 278 мест, другой на 240 мест», — сказал губернатор.

Новые детские сады обещают открыть уже в январе. Строительство уже завершили, сейчас идет оформление документов, получение лицензии.

«В Парковом Премиум я как раз год назад был на 9 Мая, и жители как раз обращались. Когда они покупали жилье, им обещали, что это будет», — сказал Алексей Текслер.

В настоящий момент строительство детского сада завершилось. Губернатор отметил, что застройщики бегут впереди паровоза с точки зрения строительства жилья. Понятно, это основная коммерческая составляющая любого проекта, а социальную инфраструктуру больше обещают, чем делают. И потом приходится вместе эту проблему решать.

«Сейчас у нас любое строительство должно быть сбалансировано со строительством жилья. Я думаю, мы эту ситуацию здорово исправим», — заверил губернатор.