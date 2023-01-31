Два детских сада откроют в челябинских микрорайонах Манхэттен и Академ Риверсайд

Еще семь заведений для дошколят сдадут в городе до конца года

Два микрорайона Челябинска, где много новых высотных домов, получили по садику. Дошкольные учреждения открываются в Академ Риверсайд и Манхэттене. Об этом во вторник, 31 января, сообщает пресс-служба администрации города.

Трехэтажный садик на улице Героя Яковлева, 11а рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от полутора лет, добавляют в пресс-службе. Помимо групп с просторными игровыми и спальнями, здесь обустроены кабинеты психолога, логопеда и медработника. Также в садике будет работать изостудия, музыкальный и спортивный залы.

Комплектование садика на улице Университетской Набережной, 77 уже завершено. Детсад рассчитан на 300 мест. В учреждении есть кабинеты для рисования, занятий музыкой и танцами, светлые игровые и уютные спальни. На площадках для прогулок установлены современные игровые комплексы и развивающие бизиборды. Здесь есть даже собственное поле для игры в мини-футбол.

Также пресс-служба напоминает, что в ближайшее время в Челябинске будут открыты три детских сада — в Чурилово, в Парковом и на улице Горького. До конца 2023 года завершится строительство еще четырех садиков в микрорайонах Парковом, Парковом-2 и Чурилово.