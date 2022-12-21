Два челябинца выиграли по миллиону рублей на конкурсе «Твой ход»

Проекты южноуральских студентов вошли в число лучших в России

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса студенческих проектов «Твой ход». В число победителей, которые выиграли по миллиону рублей, попали два южноуральца, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Студент ЮУрГУ Руслан Назиров получил миллион за проект Green, а студентка ЮУГМУ Виктория Соколова — за проведение всероссийского гистологического турнира «Триада».

Лауреатов конкурса поздравил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он пожелал ребятам ставить высокие цели и двигаться вперед.

«Не забывайте, что ваши успехи зависят не только от вашей целеустремленности, работоспособности и талантов. Они зависят и от ваших родителей, учителей, преподавателей и просто наставников, которые так или иначе сопровождают вас по жизни. Следующий год в России — Год педагога и наставника, поэтому я предлагаю вам оглянуться и посмотреть, кто всю эту жизнь помогал вам стать такими выдающимися людьми»,

— обратился министр к победителям конкурса.

В 2021 году в число победителей конкурса «Твой ход» вошел студент ЮУГМУ Никита Литвяков . Челябинец вынес на суд жюри проект коворкинга «Теплый переход».

Напомним, выигранные деньги студенты смогут потратить на обучение, запуск стартапа и улучшение жилищных условий.