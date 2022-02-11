Два челябинских университета вошли в список лучших вузов мира

ЧелГУ и ЮУрГУ обогнали 22 тысячи университетов со всей планеты

Два челябинских вуза вошли в топ 10% известного рейтинга, собравшего данные более трех тысяч университетов из 124 стран мира. Информация об этом появилась на сайте Агрегатора независимой оценки высшего образования.

Глобальный агрегированный рейтинг составляет Гильдия экспертов в сфере профессионального образования на основе 12 авторитетных мировых рейтингов и одной публичной базы данных из Великобритании, США, России, Китая и других стран.





Из почти 25 тысяч существующих в мире университетов в Глобальный агрегированный рейтинг попало 3382 вуза из 124 стран. Это заведения, которые сумели войти как минимум в два из 12 авторитетных рейтингов по итогам 2021 года.

Глобальный агрегированный рейтинг формируют в виде топов: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% лучших вузов от общего количества университетов, существующих в мире.

Челябинский Государственный Университет и Южно-Уральский Государственный Университет вошли в топ 10%, то есть стали одними из 2500 лучших вузов мира, обогнав почти 22,5 тысячи учреждений.









В целом Россию в рейтинге представило 128 университетов, что подарило ей 6 строчку в списке. Позиции челябинских вузов разделили 68 учреждений из других городов, но в топ 1% от нашей страны вошел лишь один университет.

Напомним, накануне студентки ЧелГУ победили в международном конкурсе по разработке видеоигр. Ученицы Института информационных технологий стали победителями в двух номинациях.

Ученые ЮУрГУ разработали материал-блокатор, очищающий водоемы от тяжелых металлов и блокирующий их возврат.

