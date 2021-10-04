Два челябинских профессора стали победителями общенациональной премии «Профессор года — 2021»

Награждение лауреатов прошло в Москве

Два профессора из Челябинска стали лауреатами общенациональной премии «Профессор года — 2021». Директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Виктор Бархатов отмечен премией в категории «Экономические науки», а профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ Людмила Зубанова стала победителем в категории «Культурология», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области со ссылкой на Российское профессорское собрание.

Около 15 лет назад Виктор Бархатов создал Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования и все это время бессменно им руководит. По его словам, за это время из учебного заведения выпустилось больше 15 тысяч выпускников, среди которых вице-губернаторы Челябинской области Егор Ковальчук, Сергей Шаль, экс-губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие.

«Главное — мы готовим кадры для тех территорий, где работаем. Есть муниципалитеты, где специалисты полностью нами подготовлены: Нязепетровск, Катав-Ивановск, Орск, Курган. Особенность нашего института в том, что наша команда специализируется на депрессивных территориях. Мы решаем кадровую проблему районов, готовим элиту экономики и управления на территориях», — рассказал Виктор Бархатов.

Людмила Зубанова, которая также является исполняющей обязанности заведующей кафедрой философии и культурологии Челябинского государственного института культуры, отметила, что для нее очень почетно оказаться в числе лауреатов именно по направлению «Культурология».

«От меня требовалось суммировать результаты своей научно-исследовательской деятельности, отразить конкретные показатели — проведенные исследования, подготовленные под моим руководством диссертации, полученные гранты, опубликованные статьи и монографии, крупные конференции, в которых я принимала участие. Я благодарна моим учителям, коллегам, ученикам — всем тем, благодаря кому стало возможным это признание научно-исследовательских результатов», — поделилась впечатлениями профессор.

Отметим, вручение премий прошло в Москве в рамках Профессорского форума, целью которого является ежегодная экспертная оценка трендов, изменений и реформ, которые происходят в системе образования и науки.