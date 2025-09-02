Министр просвещения наградил двух педагогов челябинского лицея № 31

Награды им вручили министр просвещения и губернатор Челябинской области

Во время визита в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 2 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградили педагогов физико-математического лицея № 31 за их выдающиеся достижения в подготовке учеников. В этом году учащиеся Челябинской области продемонстрировали впечатляющие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 74 награды, из которых 32 медали принадлежат именно ученикам лицея № 31. Особое внимание было уделено успехам в математике и информатике. Это соответствует стратегическим направлениям технологического развития региона.

Ведомственные награды из рук министра просвещения и губернатора Челябинской области получили учитель математики лицея № 31 Ирина Иоголевич и директор лицея № 31 Александр Попов. Александру Евгеньевичу вручили нагрудный знак «За верность профессии», а Ирина Юрьевна, заведующий кафедрой математики лицея, удостоена звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«Позвольте лично поздравить вас и весь педагогический коллектив с блестящими результатами на российских и международных олимпиадах. Золотые медали по математике и информатике — это свидетельство высокого уровня образования в вашей школе. В этом, безусловно, ваша немалая заслуга. Конечно, родители поддерживали и помогали, но главную роль сыграли вы — учителя и организаторы этого успеха. Сейчас, по поручению президента России, создаются передовые школы, одна из них появится в Челябинске. Нам крайне важно, чтобы ваш опыт, ваши наработки по подготовке и мотивации детей, без чего невозможно добиться таких результатов, были востребованы и использованы при создании новых физико-математических школ», — сказал Сергей Кравцов на церемонии вручения наград.

Он подчеркнул важность опыта лицея в контексте создания новых передовых школ в регионе.

«Высокие результаты наших школьников на олимпиадах — это результат системной работы, профессионализма и преданности делу со стороны учителей, наставников и руководителей образовательных организаций. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим двигаться вперед, создавая условия для раскрытия талантов и подготовки новых поколений специалистов, которые будут формировать будущее нашего региона и страны», — отметил Алексей Текслер.