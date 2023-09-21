Два челябинских педагога претендуют на звание «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Зимфера Шафранская и Лариса Дербишева вышли в финал всероссийского конкурса

Два педагога из Челябинской области вышли в финал всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Учитель русского языка и литературы средней школы № 8 из Челябинска Зимфера Шафранская проходит финальные испытания в Карачаево-Черкесской Республике. Здесь проводят конкурс для учителей. А старший воспитатель детского сада № 17 из деревни Дербишева Лариса Шахова защищает честь Челябинской области в Республике Северная Осетия — Алания. Здесь собрали сотрудников детских садиков.

Победителей конкурса объявят в субботу, 23 сентября.

В общей сложности родные языки народов Российской Федерации изучают более 2 млн обучающихся. В 2022 году победителем конкурса стала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия — Алания.

